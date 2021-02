Bundesliga: Eintracht Frankfurt schlägt Köln - André Silva mit 18. Saisontor

Silva und N'Dicka treffen für Frankfurt

Die Saison der Kölner verläuft dagegen weiter in Wellenbewegungen. Das Hoch mit zehn Punkten aus den vergangenen fünf Partien fand ein jähes Ende, nach den Erfolgen in Dortmund und Mönchengladbach war die nächste Überraschung bei einem Spitzenteam außer Reichweite.

"Am Ende war es eine verdiente Niederlage, aber, so blöd es sich anhört, eigentlich unnötig", meinte Kölns Manager Horst Heldt. "Klar, wir haben in der ersten Halbzeit ein paar Großchancen zugelassen und sind nicht richtig gut ins Spiel gekommen, der Druck von den Frankfurtern war groß, aber wir gehen mit 0:0 in die Halbzeit, und dann kriegen wir zwei Tore, die wir sicherlich hätten vermeiden können."