2. Bundesliga: St. Pauli siegt in Nürnberg - Bochum wieder Zweiter

Der VfL Bochum siegt gegen Eintracht Braunschweig und ist jetzt punktgleich mit Spitzenreiter HSV. St. Pauli gewinnt in Nürnberg, Darmstadt gegen Osnabrück.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zog mit einem 2:0 (2:0) gegen den Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig am Sonntag als Zweiter nach Punkten mit Spitzenreiter Hamburger SV und Holstein Kiel gleich (alle 42). Die Eintracht (17) hingegen hat nur eines ihrer vergangenen zwölf Pflichtspiele gewonnen. ( SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga )

Bochum lässt Braunschweig keine Chance

Armel Bella Kotchap (8.) köpfte nach einem Eckball das Tor zur Bochumer Führung. Anschließend schenkte VfL-Stürmer Simon Zoller den Gästen zwar mit einer überhasteten Aktion einen Foulelfmeter, diesen jedoch schoss Dong-Won Ji Torhüter Manuel Riemann in die Arme (25.). ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

St. Pauli setzt in Nürnberg Erfolgslauf fort

Der erneut treffende Guido Burgstaller hat unterdessen den Höhenflug mit dem FC St. Pauli in der 2. Bundesliga fortgesetzt und die Abstiegssorgen bei seinem Ex-Klub 1. FC Nürnberg verschärft. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga )

Die Hamburger gewannen das Kellerduell bei den Franken verdient mit 2:1 (1:0) und zogen durch ihren fünften Sieg im sechsten Spiel in der Tabelle am Kontrahenten vorbei. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Mann des Tages war wieder einmal Burgstaller, der im sechsten Spiel in Serie traf. Sein sehenswertes Tor mit dem Außenrist kurz vor der Pause (45.+1) brachte St. Pauli in die Spur. Omar Marmoush (65.) erhöhte mit einem verwandelten Foulelfmeter. Auch der Treffer durch Dennis Borkowski (78.) konnte Nürnbergs sechste Niederlage in den vergangenen acht Spielen nicht mehr abwenden.