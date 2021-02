Ski-WM: Andreas Sander gewinnt Silber in der Abfahrt hinter Vincent Kriechmayr

Andreas Sander zeigte ein bärenstarkes WM-Rennen in Cortina d'Ampezzo © Imago

Bei der WM in Cortina d’Ampezzo feiert die deutsche Mannschaft in der Abfahrt der Herren die dritte Silbermedaille. Romed Baumann sorgt für eine Schrecksekunde.

Andreas Sander hat den großen Coup bei der Ski-WM in Cortina d’Ampezzo nur hauchdünn verpasst, dem Deutschen Ski-Verband aber die dritte Silbermedaille der Titelkämpfe eingebracht.

Der neue Weltmeister, der bereits den Super-G für sich entschieden hatte, bewältigte die Strecke in 1:37,79 Minuten. An die Zeiten der beiden kam im weiteren Rennverlauf kein weiterer Fahrer mehr heran.

Bronze ging an den Schweizer Beat Feuz (+0,18 Sekunden).

Für eine Schrecksekunde sorgte Romed Baumann, der im Super-G noch überraschend den zweiten Platz belegt hatte. Der 35-Jährige stürzte im Zielraum und knallte beinahe ungebremst in dessen Begrenzung. Einige Momente später konnte er das Ziel aber in aufrechtem Gang verlassen, zog sich laut ARD aber einen blutenden Cut an der Nase und Lippe zu.