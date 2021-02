Dagmar Freitag: Rücksichtnahme im Profisport "ein Fremdwort"

Auch die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag hat eine Sonderrolle für den Profifußball in Zeiten der Corona-Pandemie ausgemacht.

Freitag lobte zwar die Hygienekonzepte im Profisport, doch die Handhabung von Fällen wie dem jüngsten positiven Corona-Test von Thomas Müller (Bayern München) während der Klub-WM in Katar seien der Bevölkerung kaum noch vermittelbar.

"Der Profifußball, und auch andere Sportarten, leben offensichtlich in einem anderen Kosmos, in dem Rücksichtnahme ein Fremdwort ist", sagte Freitag. In eine ähnliche Kerbe hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im SPORT1-Interview geschlagen.