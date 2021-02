FC Bayern: PK mit Hansi Flick im Liveticker vor Spiel gegen Arminia Bielefeld

+++ Das war's schon +++

+++ Nachfrage zu Müller +++

+++ SPORT1-Frage nach umstrittener Katar-Reise und Lauterbachs Aussagen +++

Ich habe das verfolgt. Der Herr Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben. Wir haben einen Sonderstatus, aber wir sind in einer Blase. Klar sind in den letzten Wochen drei Spieler infiziert worden. Das kann also trotzdem vorkommen. Ich schütze mich auch. Die Reise nach Katar, das ist unser Job. das ist unsere Sache. Die Klub-WM wird weltweit ganz anders angesehen. Die Gegner waren wahnsinnig motiviert, weil sie sich mit den Besten der Besten messen können. Wie gesagt, es ist unser Job. Ich finde, so langsam kann man die ganzen Experten nicht mehr hören. Er hat immer ein Thema, zu dem er sich meldet. Die Experten sollen eine Strategie entwickeln, damit wir ein Licht im Tunnel sehen. Ich habe das Gefühl, dass jeder aus der Situation sein Profit herausschlagen - gerade vor Wahlen. Die Bundeskanzlerin nimmt sich nicht wichtig, das ist ihr Job. Aber es ist krass, wie sich so genannte Experten äußern. Man muss ein bisschen Zuversicht für die Zukunft geben.