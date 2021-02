Matthäus über den BVB: "Sammer wäre die optimale Lösung"

BVB-Coach: Lothar Matthäus denkt an Matthias Sammer © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wäre Matthias Sammer die "optimale Lösung", um beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund die Wende zu schaffen. "Ich denke in so einem Moment immer an Matthias Sammer", sagte Matthäus bei Sky, "ich weiß, dass er es nicht machen wird, aber er wäre für mich der richtige Mann."