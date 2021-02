Matchbälle abgewehrt: Osaka im Viertelfinale

Naomi Osaka bewies in ihrem Achtelfinale starke Nerven © AFP/SID/Brandon MALONE

Die 23-jährige Osaka kämpfte die frühere Weltranglistenerste Garbine Muguruza aus Spanien in 1:55 Stunden mit 4:6, 6:4, 7:5 nieder. Williams schaffte mit einem 6:4, 2:6, 6:4 in 2:09 Stunden gegen Aryna Sabalenka aus Belarus ihren 54. Einzug in die Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam. "Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, ich wusste, dass es schwer werden würde", sagte Williams.