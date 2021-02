BVB: Marwin Hitz, Mats Hummels, Manuel Akanji - Fehlerfestival gegen Hoffenheim

BVB entfernt sich von der Champions League

10. Minute: Erling Haaland ist nach Zuspiel von Raphael Guerreiro frei vor dem TSG-Tor. Der Norweger scheitert aber per Linksschuss am gut reagierenden Oliver Baumann. Normal macht der Super-Stürmer den blind.

18. Minute: Mega-Bock von Manuel Akanji, der gegen Ihlas Bebou richtig alt aussieht und das Laufduell verliert. Glück für den BVB-Verteidiger, der gerade noch so per Grätsche stören kann, sodass Marwin Hitz pariert.

48. Minute: Mega-Bock von Emre Can, der den Ball im eigenen Strafraum kurz vor der Torauslinie mit der Hacke klären will und seine Kollegen in eine unnötig brenzlige Situation bringt. Glück für Can und den BVB, dass Hoffenheim zu wenig aus dem Fehler macht.

51. Minute: Mega-Bock von Marwin Hitz beim 1:2! Eine Hoffenheimer Ecke wird kurz ausgeführt und kommt über Diadié Samassekou zu Sebastian Rudy. Seine Flanke auf den ersten Pfosten schätzt Hitz total falsch ein. Der Schweizer klebt zunächst auf der Linie fest, geht dann zu unentschlossen raus und faustet Bebou an, der so unfreiwillig zum Torschützen wird. Terzic auf SPORT1-Nachfrage: "Wir haben vor der Torentstehung schon eine sehr große Fehlerkette. Aber klar, am Ende sieht ein Torwart dann immer blöd aus in so einer Situation."