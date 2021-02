Anzeige

Houston verliert Sport-Stars en masse: Harden, Watt, Cole & Co. hauen ab Eine Stadt verliert ihre Helden

Fumble kurz vor der Endzone: Texans schmeißen Sieg weg

S. Junold

Houston stand in den vergangenen Jahren für große sportliche Erfolge. Doch diese Zeiten sind vorbei - denn die Zahl der geflüchteten Superstars ist exorbitant.

Houston hat ein Problem.

Der Sport-Metropole in Texas laufen die Superstars davon. Im Lauf der vergangenen drei Jahre haben mehrere Größen das Weite gesucht oder stehen wie im Fall von Football-Star Deshaun Watson kurz davor.

Anzeige

Von der Star-Flucht sind sämtliche Vorzeige-Franchises der Stadt in NBA, NFL und MLB betroffen.

SPORT1 zeigt die größten Namen, die ihr sportliches Glück woanders suchen.

J.J. Watt (Houston Texans)

Der Defensive End will sich in der NFL einem Team anschließen, das ihm bessere Erfolgsaussichten bietet, als es die Texans können, die im Kampf um den Super Bowl in der abgelaufenen Saison keine Chance hatten.

Mit zahlreichen Auszeichnungen und Franchise-Rekorden prägte Watt das Abwehrspiel Houstons seit seinem Draft im Jahr 2011. Wo spielt der 31-Jährige ab der kommenden Saison? Mehrere Teams kommen für den Star in Frage, auch die Tampa Bay Buccaneers um Super-Bowl-Held Tom Brady.

Deshaun Watson (Houston Texans)

Watson ist zwar offiziell noch nicht weg, doch sein Abgang ist nur eine Frage der Zeit. Der Star-Quarterback soll um einen Trade gebeten haben - aus ähnlichen Gründen wie Watt: Er hat die Texans satt und will Erfolg haben.

Der 25-Jährige, der seit Jahren als einer der besten Spielmacher der NFL gilt, hat unlängst einen Mega-Vertrag über 160 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Dank einer No-Trade-Klausel kann er ein Veto gegen Teams einlegen, zu denen er nicht wechseln möchte.

Trick Play! Hier führt Watson die Texans zur Thanksgiving-Gala

Anzeige

Mit fragwürdigen Personalentscheidungen haben es sich die Franchise-Verantwortlichen mit Watson verscherzt, unter anderem mit dem Wechsel von DeAndre Hopkins.

DeAndre Hopkins (Houston Texans)

Die Texans ließen den Receiver im März 2020 für Running Back David Johnson sowie einen Zweit- und einen Viertrundenpick zu den Arizona Cardinals ziehen - ein für viele Fans und Experten unverständlicher Move.

Dass der Trade für ihn sportlich ein Fortschritt war, muss sich erst noch zeigen. Im Vergleich zu den Texans, mit denen er zwischen 2015 und 2019 viermal in den Playoffs stand, verfehlte er diese mit den Cardinals in seiner ersten Saison. Seinen persönlich überragenden Statistiken tat dies keinen Abbruch. Mit 1.407 Yards und sieben Touchdowns wusste Hopkins weiter zu glänzen.

Jadeveon Clowney (Houston Texans)

Ein Jahr früher verließ Clowney das sinkende Schiff. Weil er sich mit den Texans nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte, tradete die Franchise den Nummer-1-Pick von 2014 in einem Blockbuster-Deal zu den Seattle Seahawks.

Nach Verletzungsproblemen zu Beginn seiner NFL-Zeit zeigte Clowney von 2016 bis 2019 konstant gute Leistungen als Outside Linebacker und Defensive End - inklusive dreier Pro-Bowl-Nominierungen. 2020 schickten ihn die Seahawks zu den Tennessee Titans weiter, mit denen er zuletzt in der Wild Card Round der Playoffs an den Baltimore Ravens scheiterte.

Tyrann Mathieu (Houston Texans)

Der Strong Safety verließ die texanische Metropole bereits 2018 - was sich für ihn richtig ausgezahlt hat. Nach nur einem Jahr in Houston unterschrieb Mathieu bei den Kansas City Chiefs, die sich bekanntlich zweimal für den Super Bowl qualifizierten und ihn 2020 sogar gewannen. (Tabellen der NFL)

James Harden (Houston Rockets)

Auch der personelle Aderlass des NBA-Teams aus Houston in den vergangenen Jahren ist beachtlich. Hardens Abgang geriet dabei zum Drama.

Anzeige

Bereits vor der laufenden Saison verlieh der Point Guard seinem Wechselwunsch Ausdruck, dieser wurde ihm jedoch verwehrt. Trainingsstreiks und ähnliches ungebührliches Verhalten des Superstars waren die Folge.

Im Januar stimmten die Rockets doch noch einem Trade zu. Seitdem läuft Harden für die Brooklyn Nets auf - und spielt dort wie befreit auf. Zumindest tut dem 31-Jährigen das Theater im Nachhinein leid. "Ich entschuldige mich dafür, wie das abgelaufen ist, aber ich vermute, dass das notwendig war, um das zu bekommen, was ich wollte", sagte er ESPN.

Russell Westbrook (Houston Rockets)

Der langjährige OKC-Star hielt es nur ein Jahr lang an der Seite von Harden in Houston aus. 2020 suchte Westbrook schon wieder das Weite und schloss sich den Washington Wizards an.

Das dominante Spiel mit Triple-Doubles in Serie, das der Guard zeitweise in Oklahoma City zeigte, konnte er bei den Rockets nie abrufen. Der schnelle Abschied im Tausch für John Wall war die logische Folge.

Russell Westbrook (M.) konnte bei den Rockets nie an seine Leistungen aus OKC-Zeiten anknüpfen

Mike D'Antoni (Houston Rockets)

Ein Faktor, warum es Harden bei den Rockets nicht mehr ausgehalten hat, war sicherlich der Abschied von Trainer-Legende D'Antoni, der von 2016 bis 2020 die Fäden in Houston zog.

Nun coacht er "The Beard" als Assistenztrainer der Nets erneut. Die Rockets führte der 70-Jährige stets in die Playoffs, 2016/17 wurde er zum besten Trainer der NBA gekürt. 2018 fehlte ein Sieg zum Einzug in die NBA-Finals.

Anzeige

Daryl Morey (Houston Rockets)

13 Jahre lang war Morey General Manager des NBA-Teams, ehe er sich im Jahr 2020 zu den Philadelphia 76ers verabschiedete. Sein größter Coup war sicherlich der Trade von Harden von den Thunder zu den Rockets 2012.

In Moreys Ära war sein Team - gemessen an der Anzahl der Siege - das zweiterfolgreichste der Liga hinter den San Antonio Spurs.

George Springer (Houston Astros)

Die Erfolge des MLB-Teams in den vergangenen Jahren sind vor allem mit einem Namen verbunden: George Springer. Der Outfielder, der seit 2014 für das Team auflief, unterschrieb zur kommenden Saison einen 150-Millionen-Dollar-Vertrag über sechs Jahre bei den Toronto Blue Jays.

In der MLB kommt es wohl zu einem neuen Rekord-Vertrag! Laut Informationen von "ESPN" haben sich die New York Yankees mit Star-Pitcher Gerrit Cole auf ein Engagement geeinigt - und was für eines. Der 29-Jährige soll für neun Jahre eine unglaubliche Summe von 324 Millionen Dollar bekommen © Getty Images 36 Millionen Dollar kassiert Cole damit pro Jahr - das höchste Jahresgehalt, das jemals für einen Free Agent hingelegt wurde. Obwohl die Yankees so tief in die Tasche greifen, ist die Verpflichtung ein wahrer Coup. Cole stellte zuletzt mit 326 Strikeouts einen Franchise-Rekord auf und gehört definitiv zu den besten Pitchern der MLB © Getty Images Mit seinem Kontrakt stößt Cole (l.) weit in die Rangliste der teuersten Verträge aller Zeiten vor. SPORT1 zeigt die größten Deals der vier Top-Ligen im US-Sport. Eins wird dabei deutlich: Die MLB dominiert das Ranking © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock PLATZ 55 - ALEXANDER OVECHKIN (NHL): Der russische Superstar ist im Ranking abgeschlagen, aber gleichzeitig der Topverdiener der NHL. Sein 13-Jahres-Kontrakt bei den Washington Capitals beschert ihm insgesamt 124 Millionen Dollar © Getty Images Anzeige PLATZ 40 - JIMMY GAROPPOLO (NFL): Der Quarterback der San Francisco 49ers streicht bei seinem aktuellen Kontrakt 137,5 Millionen Dollar über fünf Jahre ein. Garoppolo kam im Oktober 2017 von den New England Patriots nach San Francisco © Getty Images PLATZ 18 - STEPHEN CURRY (NBA): 201 Millionen Dollar in fünf Jahren kassiert der Superstar von den Golden State Warriors. in dieser Saison zog sich der Dreier-Spezialist einen Handbruch zu und steht aktuell nicht zur Verfügung. Wann er sein Comeback geben kann, ist noch unklar © Getty Images PLATZ 17 - RUSSELL WESTBROOK (NBA): Der NBA-Superstar hat sich seine Bindung an die Houston Rockets teuer bezahlen lassen. Er bekommt 205 Millionen Dollar über eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren © Getty Images PLATZ 12 - DAVID PRICE (MLB): Der Pitcher der Red Sox wurde 2007 im MLB-Draft an erster Stelle gewählt. Bei Boston bekommt er für sieben Jahre bis 2022 217 Millionen Dollar überwiesen © Getty Images Anzeige PLATZ 11 - JOEY VOTTO (MLB): Bei den Cincinatti Reds bekommt der First Baseman 225 Millionen Dollar über eine Gesamtlaufzeit von zehn Jahre. Pro Spiel mit den Reds bekommt er exakt 138.888,89 Dollar © Getty Images PLATZ 10 - JAMES HARDEN (NBA): 228 Millionen Dollar streicht Harden dank einer Vertragsverlängerung bis 2023 ein. Der Star der Houston Rockets sorgt aktuell mit einer Serie von 31 Spielen mit jeweils über 30 Zählern für Aufsehen © Getty Images PLATZ 9 - ALBERT PUJOLS (MLB): Der Profi von den Los Angeles Angels wurde in der Dominikanischen Republik geboren und kam 1996 in die USA. Bei den Angels kommt er in zehn Jahren auf ein Gesamtgehalt von 240 Millionen Dollar © Getty Images PLATZ 9 - ROBINSON CANO (MLB): Der achtmalige All-Star ist seit 2014 bei den Seattle Mariners unter Vertrag und kassiert in einem Zehnjahres-Kontrakt ebenfalls 240 Millionen Dollar © Getty Images Anzeige PLATZ 8 - STEPHEN STRASBURG: Der Star-Pitcher von Meister Washington Nationals soll vor der Unterzeichnung eines Rekordvertrags stehen. Der Kontrakt ist wohl mit 245 Millionen Dollar über sieben Jahre dotiert. Sowohl das Gesamtvolumen als auch das durchschnittliche Jahresgehalt würden eine neue Bestmarke für einen Pitcher in der MLB darstellen © Getty Images PLATZ 7 - MIGUEL CABRERA (MLB): "Miggy" stammt aus Venezuela und spielt bei den Detroit Tigers als First Baseman. Dort kassiert er mit seinem aktuellen Kontrakt 247 Millionen Dollar in acht Jahren © Getty Images PLATZ 6 - NOLAN ARENADO: Im Februar verlängerte der MLB-Profi mit den Colorado Rockies über acht Jahre - 260 Millionen Dollar kassiert er insgesamt. Die Verlängerung beginnt im Jahr 2020, nachdem sich beide Seiten bereits zuvor auf einen Deal für 2019 in Höhe von 26 Millionen Dollar geeinigt hatten © Getty Images PLATZ 5 - MANNY MACHADO (MLB): Machado war nach der Niederlage in der World Series gegen die Boston Red Sox ein Free Agent und unterschrieb bei den San Diego Padres einen Mega-Vertrag über 300 Millionen Dollar über zehn Jahre. Aber Topverdiener im US-Sport ist er damit nicht © Getty Images Anzeige PLATZ 4 - GERRIT COLE: Mit seinem Vertrag über 324 Millionen Dollar spielt der MLB-Star in der Liga der ganz großen Verdiener. Der Kontrakt enthält eine No-Trade-Klausel und ein Opt-Out - daher könnte Cole den Vertrag nach fünf Jahren einseitig auflösen © Getty Images PLATZ 3 - GIANCARLO STANTON: 325 Millionen Dollar über 13 Jahre kassiert der Outfielder der New York Yankees. Pro Spiel bekommt er damit etwa 150.000 Dollar überwiesen © Getty Images PLATZ 2 - BRYCE HARPER: 330 Millionen über 13 Jahre! Harper hat sein Ziel erreicht und ist einer der Großverdiener im US-Sport. Überraschend dabei: Harper hat keine Ausstiegsklausel und eine No-Trade-Klausel. Damit kann der MVP von 2015 für den Rest seiner Karriere in Philly bleiben - falls er will © Getty Images PLATZ 1 - MIKE TROUT: Sagenhafte 430 Millionen Dollar soll der Superstar bei den Los Angeles Angels in den nächsten zwölf Jahren kassieren, das macht knapp 36 Millionen im Jahr. Den Rekord-Vertrag von Bryce Harper steckt er damit locker in die Tasche © Getty Images

Bei den Astros befürchtet man nun, dass die erfolgreiche Ära mit drei World-Series-Teilnahmen inklusive eines Triumphs zwischen 2017 und 2019 nun vorbei sein könnte. Denn ein Spieler von Springers Klasse ist kaum zu ersetzen. Dazu kam der Betrugsskandal um die Astros, die Gegner illegal gefilmt hatten.

Gerrit Cole (Houston Astros)

Vor gut einem Jahr mussten die Astros bereits den Verlust von Mega-Star Cole verschmerzen. Den Pitcher zog es zu den New York Yankees, wo er einen mit unfassbaren 324 Millionen Dollar dotierten Neun-Jahres-Kontrakt unterzeichnete.