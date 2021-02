Charlie McNeill: 600-Tore-Wunderkind mit Viererpack in Manchester-Derby

Was für eine Show von Charlie McNeill!

Ex-United-Talent dreht bei City auf

So hatte McNeill erst im Sommer einen neuen Vertrag abgelehnt und war von den Citizens zum Lokalrivalen gewechselt - und damit zu seinen Wurzeln zurückgekehrt .

Laut der Jugend-Scouting-Seite Rising Ballers hat der Angreifer in den sechs Jahren bei City über 600 Tore erzielt.

McNeill küsst das United-Wappen

Sein Jubel? Nicht etwa zurückhaltend, wie es beispielsweise in der Bundesliga oft zu sehen ist, wenn ein Spieler gegen einen Ex-Klub trifft.

McNeill jubelte ausgelassen, stürmte auf den Fotografen am Spielfeldrand zu und küsste demonstrativ das United-Wappen.

In der Folge erlaubten die Skyblues McNeill nach dem Anstoß ohne Gegenwehr auf das Tor zuzulaufen, das 3:1.

Mit seinem vierten Tor in der Nachspielzeit erhöhte McNeill dann seine Ausbeute in dieser Saison auf zwölf Tore in elf Partien.