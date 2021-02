Schalke verpasst Sieg in Berlin

Schalkes Trainer Christian Gross, der im Vorfeld von einem "100-Prozent-Spiel" in Berlin gesprochen hatte, ging personell ein großes Risiko ein: Der Schweizer beorderte Problem-Profi Nabil Bentaleb, der nach fünf Suspendierungen unter vier Trainern erst vor ein paar Tagen wieder zur Mannschaft zurückgeholt worden war, auf Anhieb in die Startelf. Der Algerier ersetzte im offensiven Mittelfeld den am Oberschenkel verletzten Mark Uth - und er tat es zumindest in der ersten Halbzeit gut.