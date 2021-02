HBL: HC Erlangen beendet Siegesserie der Füchse Berlin

Die Siegesserie der Füchse Berlin in der Handball Bundesliga ist vorbei. Die Berliner müssen Flensburg in der Tabelle davonziehen lassen.

In seinem ersten Heimspiel des Jahres hat der HC Erlangen die Siegesserie der Füchse Berlin in der Handball Bundesliga (HBL) gestoppt. Die Franken feierten am 18. Spieltag einen 30:27 (17:14)-Erfolg und verbesserten sich mit dem sechsten Saisonsieg in der Tabelle um drei Positionen auf Platz elf (Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga).