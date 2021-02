Serie A: Juventus Turin verliert bei SSC Neapel

Juventus Turin verliert in der Serie A im Meisterschaftskampf an Boden. Das Team um Cristiano Ronaldo verliert gegen Neapel.

Das Team von Superstar Cristiano Ronaldo setzte beim SSC Neapel durch eine 0:1 (0:1)-Niederlage seine Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch beim portugiesischen Vertreter FC Porto in den Sand und verlor damit im Rennen um seinen zehnten Titelgewinn nacheinander weiter an Boden (Tabelle der Serie A).