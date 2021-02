BVB: Mats Hummels wehrt sich nach Remis gegen Hoffenheim gegen Kritiker

Terzic fassungslos: Wieso das TSG-Tor trotz Foul an Haaland zählte

Mats Hummels sieht den BVB trotz der weiter andauernden Ergebniskrise auf einem guten Weg. Der Verteidiger richtet sich mit klaren Worten an seine Kritiker.

Mats Hummels war der Ansicht, dass am Ende sogar die Gäste dem Siegtreffer näher gewesen seien als seine Mannschaft. Dennoch sieht er den BVB auf dem Weg der Besserung.

Hummels: Deutliche Worte für Kritiker

Er sei zu 100 Prozent davon überzeugt, "dass man das in dieser Saison auf dem Platz noch sehen wird", prophezeite der Innenverteidiger weiter. In diesem Zusammenhang wandte er sich auch mit deutlichen Worten an seine Kritiker.