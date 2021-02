Stuttgart: Aufsichtsrat stärkt Hitzlsperger den Rücken

Der VfB Stuttgart erklärt in einer Pressemitteilung, dass der Aufsichtsrat hinter Thomas Hitzlsperger steht. Zwei Vorstandsmitglieder müssen gehen.

Im Machtkampf an der Vereinsspitze des Bundesligisten VfB Stuttgart hat der Aufsichtsrat Thomas Hitzlsperger den Rücken gestärkt. In einer außerordentlichen Sitzung am Samstag sprach das Gremium dem Vorstandsvorsitzenden "sein uneingeschränktes Vertrauen" aus.