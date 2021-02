Mesut Özil feiert Startelf-Debüt für Fenerbahce und Tabellenführung

Mesut Özil stand erstmals in der Startelf © AFP/POOL/SID/KENAN ASYALI

Mesut Özil steht bei Fenerbahce Istanbul erstmals in der Startelf. Der Weltmeister von 2014 ist am Sieg seiner Mannschaft entscheidend beteiligt.

Mit Startelf-Debütant Mesut Özil ist Fenerbahce Istanbul in der türkischen Meisterschaft in die Erfolgsspur zurückgekehrt ( Tabelle der Süper Lig ).

Der deutsche Ex-Nationalspieler stand bei Feners 2:1 (1:0)-Erfolg bei Fatih Karagümrük erstmals seit seinem Wechsel vom Londoner Premier-League-Klub FC Arsenal an den Bosporus in der Anfangsformation.

Er verhalf seinem neuen Klub dabei nach der Derby-Pleite vor Wochenfrist gegen Rekordchampion Galatasaray Istanbul (0:1) und dem Pokal-Viertelfinalaus gegen Meister Basaksehir (1:2 nach Verlängerung) zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze. Außerdem zeichnete er sich als Vorbereiter des ersten Fener-Tores aus ( Alles zur Süper Lig ).

Özil bisher nur als Joker gefragt

Özil war nach seinem Abschied von den Gunners auch aufgrund seiner mangelnden Spielpraxis in den vergangenen drei Spielen des 19-maligen Meisters trotz der hohen Erwartungen der Fener-Fans lediglich als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen. In London hatte der 32-Jährige seit März vergangenen Jahres kein Spiel mehr bestritten und in den vergangenen Monaten auch nicht mehr zum Arsenal-Kader gehört.