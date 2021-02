Bundesliga heute: VfL Wolfsburg - Mönchengladbach live im TV, Stream, Ticker

Seit mehr als 17 Jahren wartet Borussia Mönchengladbach auf einen Sieg beim VfL Wolfsburg. Am 22. November 2003 feierten die Borussen ein 3:1.

Momentan passt es beim VfL Wolfsburg. Die Differenzen zwischen Coach Oliver Glasner und der Führungsebene sind beigelegt und sportlich läuft es in den letzten Wochen schon fast sensationell gut. Die Niedersachsen nutzen aktuell die Schwächen der Konkurrenz und sind auf Kurs Champions League.

Wolfsburg zuhause noch ungeschlagen

In dieser Saison haben die Wolfsburger zu Hause überhaupt noch keins der zwölf Pflichtspiele verloren. Auch auswärts läuft es bei den Wölfen. In der vergangenen Woche gewann der VfL beim FC Augsburg mit 2:0 . Wout Weghorst mit seinem 14. Saisontor und Ridle Baku trafen dabei für die Niedersachsen. ( SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga )

Auf dem Rasen lief es derweil bei den Fohlen in den letzten Wochen sehr ordentlich. Acht Spiele lang war die Borussia ungeschlagen und hat in der Fremde seit sechs Partien nicht verloren. ( SERVICE: Ergebnisse/Spielplan der Bundesliga )

Allerdings musste sich Gladbach in der Vorwoche im so wichtigen Derby gegen den 1. FC Köln mit 1:2 geschlagen geben. Rose nahm dabei zahlreiche Wechsel in der Startelf vor. Dafür wurde er anschließend auch kritisiert.