PSG: Julian Draxler steht in Startelf und trifft gegen Nizza

Julian Draxler beendet eine lange Durststrecke und erzielt für Paris Saint-Germain einen Treffer. Der Nationalspieler darf sogar von Beginn an ran.

Der deutsche Nationalspieler stand im Heimspiel am 25. Spieltag der Ligue 1 gegen OGC Nizza (2:1) zum ersten Mal unter dem neuen PSG-Trainer Mauricio Pochettino in der Startelf – und bedankte sich für das Vertrauen mit dem Treffer zum 1:0 in der 22. Minute.