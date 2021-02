Bob-WM: Francesco Friedrich auch im Vierer auf Titelkurs

Vizeweltmeister Johannes Lochner liegt auf Rang drei bereits gut sieben Zehntelsekunden zurück. Der dritte deutsche Starter Christoph Hafer hat als Siebter eine halbe Sekunde Rückstand auf das Podest. Die Entscheidung im großen Schlitten steht am Sonntag (ab 15.00 Uhr) an.

Friedrich könnte auf seiner Hausbahn den vierten WM-Titel in Serie in der Königsdisziplin gewinnen - das schaffte kein anderer Pilot vor ihm. Bereits in der Vorwoche hatte sich der Sachse im Zweier mit seiner insgesamt zehnten Goldmedaille zum alleinigen Rekordweltmeister gekrönt. Im Vierer ist er in dieser Saison noch ungeschlagen.