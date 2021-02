BVB: Erling Haaland wird von United-Trainer Solskjaer beobachtet

Seit der gemeinsamen Zeit bei Molde verfolgt Ole Gunnar Solskjaer genau, was Erling Haaland macht. Ein Vorteil für einen möglichen Transfer?

"Erling wird eine fantastische Karriere haben", sagte Solskjaer in einem Interview mit der norwegischen Zeitung VG .

Solskjaer schwärmt von Haaland

"Ich verfolge, was er macht. Das habe ich immer gesagt", ergänzte der Norweger: "Waren es 18 Monate, die wir zusammen hatten? Fast zwei Jahre, vielleicht. Eine wunderbare Zeit."

Solskjaer: "Werden sehen, wo Haaland landet"

"Wir werden tun, was wir können, um ein besseres Team zu werden, und er wird tun, was er kann, um ein besserer Spieler zu werden", ergänzte er auf eine mögliche Wiedervereinigung mit Haaland angesprochen: "Wo er am Ende landen wird? Ich möchte nur sagen, dass ich ihm alles Gute wünsche. Welche Entscheidung er trifft, sei ihm überlassen."