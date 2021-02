Volleyball-Bundesliga: SSC Palmberg Schwerin schlägt SC Potsdam 3:2

"Müssen All-In gehen": So pushte sich Schwerin zum Comeback

Mit einer starken Energieleistung setzt sich der SSC Palmberg Schwerin im Verfolgerduell der Volleyball-Bundesliga in fünf Sätzen gegen den SC Potsdam durch.

Der SSC Palmberg Schwerin hat das Verfolgerduell in der Volleyball-Bundesliga der Frauen für sich entschieden.

Der Tabellendritte setzt sich gegen den Fünften SC Potsdam trotz 0:2-Rückstands in Sätzen noch mit 3:2 (21:25, 21:25, 25:9, 26:24, 15:13) durch.

Der einstige Serienmeister aus Schwerin fand in den ersten beiden Sätzen nicht zu seinem Spiel und musste sie jeweils mit 21:25 abgeben.

Danach war sich Potsdam offenbar zu sicher, nur neun Punkte ergatterte der SC im dritten Satz. Der anschließende Spielabschnitt war hart umkämpft, ging in der Verlängerung jedoch an die Gastgeberinnen.

Koslowski und Carli sehen Rote Karte

Im Entscheidungssatz spielte Schwerin dann dominant, und auch wenn es am Ende nochmal knapp wurde, gewann das Team das packende Verfolgerduell mit 3:2.

Stuttgart gewinnt Monster-Satz

In einem weiteren Spiel am Samstagabend hat sich Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart 3:0 bei den Ladies in Black Aachen durchgesetzt.