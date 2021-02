Formel 1: Klausel im Vertrag mit Max Verstappen - Red Bull unter Druck

Max Verstappen wird Formel-1-Geschichte schreiben. Im Training in Suzuka wird er erstmals Formel-1-Luft schnuppern, im kommenden Jahr soll er in Melbourne sein Renndebüt geben. Mit dann 17 Jahren und 32 Tagen wird er den Rekord des jüngsten Piloten brechen. SPORT1 zeigt die 10 jüngsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten © Getty Images

PLATZ 10: Der Brasilianer Tarso Marques gibt 1996 vor heimischer Kulisse im Alter von 20 Jahren und 72 Tagen sein Debüt in der Königsklasse. Bis 2001 geht er 24 Mal für Minardi an den Start. WM-Punkte holt er allerdings keine © Getty Images

PLATZ 8: Eddie Cheever debütiert 1978 im Alter von 20 Jahren mit dem Team Theodore Racing. Im Anschluss fährt der US-Amerikaner elf Jahre lang in der Königsklasse ehe er sich in Richtung der Indy Car Serie verabschiedet. In seinem letzten Rennen landet er im Arrows noch einmal auf dem Podium © Getty Images