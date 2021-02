Bremen gegen Freiburg: Trainer-Dinos trennen sich torlos

Werder präsentierte sich nach der unfreiwilligen Spielpause wegen der Absage der Partie bei Arminia Bielefeld zunächst abwartend und wenig zielstrebig nach vorn. Freiburg stand hoch, ging vorne früh drauf und verlagerte das Spiel so zunächst fast ausschließlich in die Bremer Hälfte. Mehr als ein Fernschuss von Jonathan Schmid aus rund 22 Metern über das Tor (11.) sprang bei den Bemühungen im ersten Abschnitt allerdings nicht heraus.

Ansonsten war es am ehesten noch Milot Rashica, der für so etwas wie Gefahr sorgte. Der Werder-Stürmer, der erstmals seit dem neunten Spieltag wieder in der Liga von Beginn an spielte, gab in der ersten Halbzeit immerhin fünf der sieben Bremer Schüsse auf das gegnerische Tor ab.