Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln live im TV, Stream, Ticker

Am Sonntagnachmittag kommt es in der Mainmetropole zu einem Jubiläum. Zum exakt 100. Mal stehen sich Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln im deutschen Profifußball gegenüber.

Frankfurt träumt von der Champions League

Als Tabellenvierter träumt die Eintracht aktuell sogar von der Champions League. Gemeinsam mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg ist Frankfurt das einzige Team, das in dieser Saison im eigenen Stadion noch nicht verloren hat.

Über den gesamten Saisonverlauf blieb die Mannschaft von Trainer Adi Hütter zuhause noch nie ohne Torerfolg. Mit Ausnahme der 0:5-Pleite beim FC Bayern, die gleichzeitig eine von nur zwei Niederlagen an den bisherigen 20 Spieltagen war, durften die Frankfurter immer mindestens einmal jubeln.

Am Sonntag ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf André Silva, der alleine im neuen Kalenderjahr schon acht Tore erzielte. Ihm zur Seite steht ein starker Filip Kostic, der nach in diesem Jahr bereits fünf Treffer vorbereitete. Zudem hat Hütter immer die Möglichkeit, einen Luka Jovic von der Bank zu bringen.

Köln fährt mit zwei Siegen im Rücken zur Eintracht

Vier Zähler beträgt derzeit der Vorsprung der Kölner auf den Relegationsplatz. Trotzdem ist man in der Domstadt optimistisch, dass das Polster zeitnah ausgebaut werden kann. Voraussetzung dafür sind jedoch ähnlich leidenschaftliche Auftritte wie in der Vorwoche, als das rheinische Derby in Gladbach überraschend mit 2:1 gewonnen wurde.