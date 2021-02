PDC Q-School 2021: Dragutin Horvat und Robert Marijanovic in Finalrunde

Dragutin Horvat scheiterte 2017 bei der PDC-WM in Runde 1 an Simon Whitlock © Imago

Der deutsche WM-Teilnehmer von 2017 setzte sich am dritten und letzten Tag in Gruppe 1b der Q-School im H+Hotel in Niedernhausen im Viertelfinale mit 6:3 gegen den Kanadier Matt Campbell durch, was gleichbedeutend ist mit dem Einzug in die Final Stage, die von 14. bis 17. Februar ausgetragen wird.