Bundesliga: Jogi Löw verpasst Leverkusen-Spiel wegen Autopanne

Joachim Löw plant, den Samstag im Stadion in Leverkusen zu verbringen. Doch der Bundestrainer hat die Rechnung ohne sein Auto gemacht.

Der Bundestrainer hatte eigentlich angekündigt, am Samstag das Spiel von Bayer Leverkusen gegen Mainz 05 in der BayArena zu verfolgen.

Doch Löw kam nie im Stadion an. Es gebe Probleme bei der Anreise, teilte Leverkusen mit. Der Bundestrainer habe sich bei Bayer-Sportchef Rudi Völler gemeldet.

Bundestrainer Löw muss zwei Stunden auf Pannendienst warten

Da der gerufene Pannendienst erst nach knapp zwei Stunden ankam und Löws Auto wieder fahrtüchtig machte, reichte die Zeit nicht mehr, um pünktlich zum Anpfiff in Leverkusen zu sein.

Folglich rief Löw bei Völler an, meldete sich für die Partie ab und verfolgte die Partie zuhause vor dem Fernseher.

Löw wollte sich Wirtz anschauen

Löw wollte in Leverkusen unter anderem Bayers Jungstar Florian Wirtz (17) in Augenschein nehmen. Dieser hatte sich zuletzt mit starken Leistungen auch für eine Nominierung in den A-Kader von Löw empfohlen.