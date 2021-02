Ski-WM: Feuz Wettfavorit auf Abfahrtssieg

Der Schweizer Beat Feuz gilt als Top-Favorit auf den Abfahrtssieg bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften am Sonntag in Cortina d'Ampezzo.

Der Schweizer Beat Feuz gilt als Top-Favorit auf den Abfahrtssieg bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften am Sonntag in Cortina d'Ampezzo (11.00 Uhr/ARD und Eurosport). Mit einer Quote von 4,00 liegt er im Ranking des Sportwettenanbieters bwin knapp vor dem Südtiroler Dominik Paris (4,50), der in beiden Trainingsläufen Bestzeit fuhr. Dahinter folgen zwei Österreicher: Matthias Mayer (6,00) und Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr (7,00).