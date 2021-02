DSV-Abfahrer angriffslustig: Schwaiger vierter Starter

Cortina d?Ampezzo (SID) - Die deutschen Skirennläufer haben nach den zwei sensationellen WM-Silbermedaillen von Romed Baumann im Super-G der Männer und Kira Weidle in der Abfahrt eine weitere Medaille im Visier. "Ich möchte morgen nachlegen", sagte Andreas Sander (Ennepetal) nach dem Abschlusstraining für die Abfahrt der Männer am Sonntag (11.00 Uhr/ARD und Eurosport) auf der Piste Vertigine in Cortina d'Ampezzo, in dem er erneut Rang sechs belegte. Dabei fehlten ihm nur 0,09 Sekunden zum drittplatzierten Beat Feuz (Schweiz).