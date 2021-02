3. Liga: Trainerzoff! Lautern und Bayern II mit Remis

In der 3. Liga kommt der 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Bayern II nicht über ein Remis hinaus. Auch 1860 München verpasst einen Dreier.

In der Partie und im Anschluss ging es heiß her. Bayern-Trainer Holger Seitz rief "So sieht's aus" und lief mit geballter Faust der Bank der Gastgeber vorbei.