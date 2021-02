1:3 in Leicester nach 1:0: Liverpools Leipzig-Generalprobe misslungen

Der FC Liverpool steckt vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bundesligist RB Leipzig weiter in einer Formkrise.

Der englische Fußball-Meister FC Liverpool steckt vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bundesligist RB Leipzig weiter in einer Formkrise. Drei Tage vor dem Königsklassen-Duell mit den Sachsen in Budapest (Dienstag/21.00 Uhr/DAZN) musste die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp im Verfolger-Vergleich bei Leicester City mit 1:3 (0:0) die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.