Erneut kein Sieg: Düsseldorf nur Remis in Regensburg

Die Sieglosserie von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hält weiter an. Der Bundesliga-Absteiger kam auch bei Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und blieb im fünften Spiel in Serie ohne Sieg. Nach der sehenswerten Führung der Hausherren durch David Otto (39.) glich Fortuna-Stürmer Kenan Karaman (52.) die Partie aus.