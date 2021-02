Bachsleitner verpasst erste WM-Medaille der deutschen Skicrosser

Idre Fjäll (SID) - Niklas Bachsleitner hat die erste WM-Medaille für die deutschen Skicrosser knapp verpasst. Der 24-Jährige kam bei der Weltmeisterschaft in Idre Fjäll/Schweden in seinem Halbfinale nicht über Platz vier hinaus und fuhr damit knapp am Medaillenrennen vorbei. Damit warten die Skicrosser auch nach der neunten WM weiter auf Edelmetall, lediglich Alexandra Grauvogl hatte sich 2007 in der noch jungen Disziplin eine Medaille für den Deutschen Skiverband geschnappt.