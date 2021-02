Ski-WM: Kira Weidle gewinnt Silber in der Abfahrt - Corinne Suter siegt

Die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo hat ihre nächste positive Überraschung aus deutscher Sicht. Kira Weidle sicherte sich sensationell die Silbermedaille.

Kira Weidle war überwältigt, sie wusste erst mal nicht, was sie sagen sollte.

Weidle erfüllt Traum von WM-Medaille

Schon als sie über die Ziellinie am Fuße der von ihr so geliebten "Olimpia delle Tofane" gerast war, wusste Weidle: Das war eine gute Fahrt. Sie reckte den rechten Zeigefinger nach oben, als wollte sie andeuten: Seht her, ich hab's euch doch gesagt.