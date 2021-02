Bundesliga: VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:1

Wieder nichts: Pal Dardai und Hertha BSC verlieren auch in Stuttgart © Imago

Hertha BSC hat den erhofften Befreiungsschlag erneut verpasst. Die Berliner kamen beim VfB Stuttgart nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und stecken nach nun sieben Spielen ohne Sieg in Folge im Abstiegskampf fest. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Sasa Kalajdzic brachte den VfB in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte erst 17-jährige Luca Netz glich für die Gäste in der 82. Minute immerhin noch aus. Khedira leistete mit einer Halbfeldflanke die Vorarbeit. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)