Jose Mourinho von Tottenham Hotspur nimmt sich Gareth Bale vor

Der Trainer der Tottenham Hotspur spricht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Manchester City einen Social-Media-Post von Gareth Bale an, der ihm missfallen hat.

"Gute Trainingseinheit heute", war am Montag unter seinem Bild des trainierenden Superstars zu lesen. Mourinho, der Bale seit dessen Rückkehr nach London lediglich zwei Mal in die Startelf stellte, wollte das so nicht stehen lassen.