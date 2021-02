Drittes Gold für Skeletonis: Grotheer/Hermann gewinnen im Mixed

Grotheer feiert sein zweites Gold in Altenberg © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Drittes WM-Gold für die deutschen Skeletonis und bereits der zweite Titel in Altenberg für die beiden Einzel-Weltmeister Christopher Grotheer (Oberhof) und Tina Hermann (Königssee): Hinter dem Team Deutschland I machten Jacqueline Lölling und Alexander Gassner (beide Winterberg) als Deutschland II im Mixed den Doppelsieg der Gastgeber perfekt. Insgesamt holte Deutschland damit sechs der neun vergebenen Medaillen.

Die WM fand wie schon im Vorjahr in Altenberg statt - und wieder gingen alle Siege an die Deutschen. Hermann feierte am Freitag das WM-Triple und verteidigte zum dritten Mal erfolgreich ihren Titel. Auch Grotheer wiederholte überraschend seinen Triumph von 2020. Lölling als Zweite bei den Frauen sowie Gassner als Dritter bei den Männern sorgten für weitere WM-Medaillen.