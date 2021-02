Ali Akman: Eintracht Frankfurt stach Manchester City aus

Eintracht Frankfurt hat sich offenbar in Europa einen Namen als viel versprechendes Karrieresprungbrett gemacht.

Ali Akman, das von vielen Klubs in Europa umworbene Angriffstalent, wechselt im Sommer ablösefrei vom türkischen Zweitligisten Bursaspor zu den Hessen und nahm dafür auch eine unschöne Auseinandersetzung mit seinem bisherigen Klub in Kauf .

Bobic und Manga beeindrucken Akman

Vor seiner Entscheidung habe er auch mit Ozan Kabak gesprochen. Der Innenverteidiger, den Schalke 04 gerade an den FC Liverpool verliehen hat , habe ihm zugeraten, in die Bundelsiga zu wechseln. "Er meinte, ich solle gar nicht lange überlegen und nach Deutschland kommen. Die Unterschiede würde ich sofort merken."

Frankfurt habe "ein gutes Team. Ich möchte dort zunächst einmal spielen und am Europapokal teilnehmen", erklärte Akman. Langfristig betrachtet würde ich gerne bei den Top-Teams in der englischen Premier League oder der spanischen La Liga spielen. Liverpool, Real Madrid – oder Barcelona wäre überragend." Bis dahin dürfte die Eintracht noch viel Spaß an dem Youngster haben.