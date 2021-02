Lakers bauen Serie aus - Doncic bei Mavs-Sieg mit Bestwert

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Meister Los Angeles Lakers in der Profiliga NBA den siebten Sieg in Folge gefeiert.

Los Angeles (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Meister Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA den siebten Sieg in Folge gefeiert. Beim 115:105 über die Memphis Grizzlies erwischte der gebürtige Braunschweiger allerdings keinen guten Tag, in knapp 22 Minuten Einsatzzeit verzeichnete der Guard mit zwei Punkten seine schwächste Saisonausbeute. Hinzu kamen je drei Rebounds und Assists.