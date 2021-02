WWE SmackDown: Seth Rollins kehrt zurück

Seth Rollins kehrt zu Smackdown zurück

Als es den Anschein nahm, dass Rollins seine Einstellung geändert hat und zum Fanliebling mutiert, sprach er darüber, dass er Smackdown anführen und in eine noch erfolgreichere Zukunft führen wolle. Er schloss seine Rede mit den Worten: Nehmt die Vision an.

Roman Reigns verteidigt Titel bei No Escape

Pearce kündigte an, dass Reigns – ebenso wie der WWE Champion von Raw, Drew McIntyre – seinen Titel innerhalb des Elimination-Chamber-Konstrukts verteidigen müsse. Romans Sprachrohr Paul Heyman versuchte sich daraufhin aus dem Match herauszuwinden. Das Resultat war, dass der "Head of the Table" seinen Titel bei No Escape gegen den Sieger des am selben Abend stattfindenden Elimination Chamber Matches verteidigen wird.