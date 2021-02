Bild: Müller am späten Freitagabend in München gelandet

Nach seinem positiven Coronatest vor dem Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft in Katar ist Fußballstar Thomas Müller offenbar in München gelandet.

Nach seinem positiven Coronatest vor dem Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft in Katar ist Fußballstar Thomas Müller offenbar in München gelandet. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Demnach landete der 31 Jahre alte Offensivspieler von Sextuple-Gewinner Bayern München am Freitag kurz vor Mitternacht mit einer Ambulanz-Maschine auf dem Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt.