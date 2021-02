Australian Open: Siegemund erreicht Achtelfinale im Doppel

Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist mit ihrer russischen Doppelpartnerin Wera Swonarewa auch bei den Australian Open auf Kurs. Das Duo, das im vergangenen September überraschend die US Open in New York gewonnen hatte, zog am Samstag in Melbourne durch ein 6:4, 6:2 gegen die Ukrainerinnen Kateryna Bondarenko und Nadija Kitschenok ins Achtelfinale ein. Dort wartet das an Position zwei gesetzte Doppel Elise Mertens/Aryna Sabalenka (Belgien/Belarus).