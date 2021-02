Biathlon-WM: Sprint der Damen LIVE im TV, Stream, Ticker

Austragungsort, Favoriten und Co.: Wird die Biathlon-WM zu norwegischen Festspielen?

Franziska Preuß und Denise Herrmann wollen bei der Biathlon-WM in Pokljuka im Sprint der Damen für ein deutsches Erfolgserlebnis sorgen.

Bei der Biathlon-WM in Pokljuka steht am Samstag der Sprint der Damen über 7,5 km (14.30 Uhr) an (Die Biathlon-WM mit dem Sprint der Damen im LIVETICKER bei SPORT1)