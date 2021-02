Eishockey-Frauen gewinnen auch zweites Duell in der Schweiz

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat auch das zweite Länderspiel nach einem Jahr Coronapause gewonnen. Gegen Gastgeber Schweiz setzte sich die DEB-Auswahl am Freitagabend in Romanshorn mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) durch. Tags zuvor hatte es ein 1:0 nach Penaltyschießen gegeben. Am Samstag steht das dritte Duell an.