Biathlon: Oberhof bleibt Weltcup-Standort

Gute Nachrichten für die deutschen Biathlon-Fans: Oberhof bleibt auch in Zukunft fester Bestandteil des Weltcups.

Das bestätigte das Exekutiv Board des Weltverbandes IBU. Biathlon hat am Rennsteig eine lange Tradition, 1984 fanden dort erstmals Wettbewerbe für die Männer statt, 1993 kamen die Frauen dazu. In zwei Jahren werden in Oberhof zum zweiten Mal nach 2004 die Weltmeisterschaften ausgetragen.