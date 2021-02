Medien: Upamecano-Transfer zu Bayern fix

Die Bayern hatten zuletzt ihr Interesse am dreimaligen Nationalspieler bestätigt, der am Freitagabend beim Leipziger Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg erstmals in dieser Saison bei Anpfiff nur auf der Bank saß.

"Grundsätzlich ist es so, dass er eine Ausstiegsklausel hat und wir nicht im Driver's Seat sitzen, mehr kann ich dazu nicht sagen", meinte RB-Sportdirektor Markus Krösche in der Halbzeit am DAZN-Mikro. Upamecano spiele nicht von Anfang an, "weil wir ein Champions-League-Spiel nächste Woche haben, das hat nichts mit anderen Dingen zu tun".