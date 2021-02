VfB Stuttgart: Mitgliederversammlung gegen Vogts Willen am 28. März

Der VfB Stuttgart befindet sich in einer internen Krise © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Nächster Akt im Machtkampf beim VfB Stuttgart: Gegen den Willen des Präsidenten Claus Vogt wird die Mitgliederversammlung am 28. März stattfinden (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Bundesliga) .

Dies sei das Ergebnis eines Mehrheitsbeschlusses, teilte der Verein am Freitagabend mit. Vogt sagte, er "bedaure" diesen Entschluss, er sei von seinen Präsidiumskollegen Rainer Mutschler und Bernd Gaiser überstimmt worden.

"Dies ist nicht der Wunsch einer Vielzahl der Mitglieder, auch nicht von über 140 offiziellen Fanklubs, die sich öffentlich gegen eine digitale Mitgliederversammlung im März ausgesprochen hatten", sagte Vogt: "Mein Vorschlag, hierzu eine Mitgliederbefragung durchzuführen, wurde abgelehnt." Er selbst habe die Versammlung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen wollen, "damit der VfB dann ohne Altlasten und mit einem klaren Blick in das neue Spieljahr hätte starten können."

VfB in "größten internen Krise"

Der Machtkampf an der Vereinsspitze sorgt seit Wochen für Chaos. Der VfB befinde sich "in der größten internen Krise, die dieser Verein in seiner lebhaften Geschichte erlebt hat", sagte Claus zuletzt.