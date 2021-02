Daichi Kamada: Adi Hütter redet nur selten mit Eintracht-Star

Kamada in Topform: Das ist Frankfurts Mr. Europa League

"Es gibt Spieler, mit denen er viel redet. Mit manchen weniger. Mit mir auch sehr selten", sagte Kamada in der Bild .

Hütter lobt Kamada

Der Offensivspieler führt aus: "Ich versuche auf dem Platz umzusetzen, was gefordert wird und noch etwas drauf zu setzen. Ich denke auch, dass ich das ganz gut hinbekomme. Sonst würde der Trainer ganz bestimmt kommen, um mir zu sagen, was schlecht ist. Das ist nicht der Fall."

Dem Österreicher fiel aber noch etwas anderes auf: "Kamada hat von Anfang an gezeigt, was er will. Er war sehr präsent, hat Bälle erobert, war bissig im Zweikampf und hat sich gut durchgesetzt."