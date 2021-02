Stephen Curry (Golden State Warriors) mischt mit Dreier-Shows die NBA auf

Was überschlugen sich die Medien mit Superlativen zu dem Mann, der einstimmig – ein historisches Ergebnis in der Liga - zum besten Spieler der Saison 2015/16 gewählt worden war.

Stephen "Steph" Curry war in aller Munde. Er führte die Golden State Warriors zwischen 2015 und 2018 zu drei Meisterschaften. Er pulverisierte einen NBA-Rekord nach dem anderen. 402 Dreier in einer Saison, 13 Treffer von Downtown in einer Partie, 79 Spiele in Serie mit mindestens einem Dreier – um nur ein paar davon zu nennen.

Kerr: Curry war nie besser

Und jetzt? Schickt sich der heute 32-Jährige an, noch besser zu werden. Mit einem 62- sowie einem 57-Punkte-Spiel beziehungsweise zehn Dreiern in einer Partie sorgt er gewaltig für Furore.

Curry 2015/16 noch einen Tick besser - laut Statistik

Die nackten Zahlen können diese Behauptung nicht ganz belegen. Curry spielt derzeit phänomenalen Basketball und trifft so viele Dreier wie lange nicht – an seine Statistiken aus der besten Saison der Karriere 2015/16 kommt er dennoch nicht ganz heran.

Bei Steals und Assists war der Warrior in der besten Saison der Franchise-Geschichte (73 Siege in 82 Spielen) sogar klar besser. Einzig bei der Freiwurfquote (93,0:90,8 Prozent) und bei Rebounds (5,5:5,4 pro Spiel) hängt der aktuelle Curry den von 2015/16 sogar ab.

Warriors-Coach vergleicht Curry mit Jordan

Warum also sind Kerr und Green der festen Meinung, ihren Point Guard noch nie so gut gesehen zu haben?

Stephen Curry ist einer der besten Distanzschützen aller Zeiten und als bester Aktiver jetzt schon in den Top 3. SPORT1 zeigt die besten Dreierschützen der NBA-Geschichte (Stand: 17.10.2019) © Getty Images

RANG 15 - KOBE BRYANT: Die "Black Mamba" kassierte Dirk Nowitzki ausgerechnet an dem Abend, an dem Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers geehrt wurde. Während beide Trikots der Legende unter die Hallendecke gezogen werden, zog der lange Blonde aus Würzburg am "Laker for Life" (1827 Dreier) vorbei © Getty Images

RANG 14 - CHAUNCEY BILLUPS: "Mr. Big Shot" brachte es in seiner Karriere auf 1830 Dreier. Er war in der Crunch-Time immer besonders gefährlich und feierte mit den Detroit Pistons 2004 den NBA-Titel © Getty Images

Rang 13 - J.R. Smith: Der exzentrische Guard drückt oft und gerne aus der Distanz ab. Mit 1929 Dreiern in seiner Karriere liegt er aktuell hinter Nowitzki. Smith hat seine Laufbahn zwar nicht beendet, ist aber aktuell ohne Team © Getty Images

RANG 12 - JOE JOHNSON: Der Altmeister stockte 2017/18 noch sein Trefferkonto bei den Houston Rockets auf. Dort war der Dreier die erste Option - gut für Johnson, der in seiner Karriere 1978 Mal von Downtown verwandelt hat. Versucht nun, bei den Detroit Pistons einen Kaderplatz zu ergattern, um Nowitzki zu überholen ©

RANG 12 - DIRK NOWITZKI: Der Würzburger verpasste mit 1982 Dreiern knapp die Top 10. Rekordhalter in der Statistik "Meiste Dreier in einer Saison im Alter von 39 Jahren oder älter" ist Nowitzki sowieso © dpa Picture Alliance

RANG 10 - JASON KIDD: Es Folgt Jason Kidd. Der Meister von 2011 galt zwar keinesfalls als Scharfschütze, hat im Laufe seiner 19-jährigen NBA-Karriere aber satte 1988 Treffer gesammelt © Getty Images

RANG 9- JAMES HARDEN: Im Spiel gegen die Atlanta Hawks stellte "The Beard" im März 2019 einen neuen Rekord für Dreier-Versuche in einer Saison (890) auf. Durch seine 2025 Treffer ist er an Nowitzki und Co. schon vorbei © Getty Images

RANG 8 - PAUL PIERCE: Pierce musste zum Ende seiner Karriere einen Aktiven nach dem anderen vorbeiziehen lassen. In seiner letzten Saison versuchte die Legende der Boston Celtics auf der Abschiedstour bei den Los Angeles Clippers noch ein paar Würfe zu versenken. Endgültiger Stand von "The Truth": 2143 Dreier © Getty Images

RANG 7 - JAMAL CRAWFORD: Die Mikrowelle vom Dienst lief zuletzt für die Phoenix Suns heiß und feuerte auch mit 39 Jahren fleißig weiter. Findet Crawford kein neues Team, bleibt sein Dreier-Konto bei 2220 stehen © Getty Images

RANG 6 - VINCE CARTER: Carter ist auch mit 42 Jahren nicht NBA-müde und verlängerte seinen Vertrag bei den Atlanta Hawks. 2229 Dreier sind es für den früheren Highflyer inzwischen © Getty Images

RANG 5 - JASON TERRY: Dirk Nowitzkis langjähriger Teamkollege hatte sich bis auf Rang vier der ewigen Dreierliste vorgeschossen, wird von den Aktiven aber nach und nach eingeholt. Die Geste ihres Meisterspielers von 2011 kennen Mavericks-Fans. Der "Jet" hob nach Dreiern 2282 Mal ab © Getty Images

RANG 4 - KYLE KORVER: Korver ist der personifizierte Drei-Punkte-Spezialist. Der Wechsel zu den Cavaliers um LeBron James war ein zusätzlicher Katalysator. Den Platz neben dem Superstar nutzte das Double von Ashton Kutcher, um seine Bilanz hochzuschrauben. Inzwischen trägt er das Trikot der Milwaukee Bucks und steht bei 2351 Dreiern © Getty Images

RANG 3 - STEPHEN CURRY: Der Point Guard ist einer der besten Dreierschützen der NBA-Geschichte und rast in Rekordgeschwindigkeit die Rangliste nach oben. 2483 Treffer aus der Distanz hat er schon genetzt. Seine Konkurrenten brauchten teils doppelt so viele Partien. © Getty Images

Mit acht verwandelten Dreiern gegen die Timberwolves schraubte er seine Ausbeute im März 2019 einmal mehr auf über 300 in einer Saison. Platz zwei greift der Splash Brother in der Saison 2019/20 an © Getty Images

RANG 2 - REGGIE MILLER: Der Hall of Famer wird seine Position wohl bald verlieren. Miller verwandelte während seiner langen NBA-Karriere 2560 Dreier © Getty Images

"Killer Miller" spielte ausschließlich für die Indiana Pacers. Legendär sind seine Schlachten mit den New York Knicks. Besonders seine acht Punkte in neun Sekunden in Spiel 1 der Conference Semifinals 1995 bleiben in Erinnerung © Getty Images

RANG 1 - RAY ALLEN: Ray Allen steht mit seinen 2973 Dreiern an der Spitze der ewigen NBA-Rangliste. Der zehnmalige All-Star mit dem stilistisch herausragenden Distanzwurf dürfte aber irgendwann von Curry verdrängt werden. Zuletzt spielte er in den NBA-Finals 2014 für Miami, aber erst Ende 2016 nahm der sichere Hall-of-Famer endgültig seinen Hut © Getty Images