Hannover nur 0:0 gegen Paderborn

Die Aufholjagd von Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga ist erneut ins Stocken geraten. Nach zuletzt zwei Siegen kamen die Niedersachsen am Freitag nur zu einem 0:0 gegen den SC Paderborn. Hannover (33 Punkte) verpasste es, die Konkurrenten an der Tabellenspitze weiter unter Druck zu setzen. Paderborn (27) hat sechs Zähler weniger auf dem Konto.