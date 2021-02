Schalke 04: Jochen Schneider steht vor dem Aus

"Was ist da passiert?" Draxler nimmt Schneider in die Mangel

Die Tage von Jochen Schneider auf Schalke sind gezählt. Das Aus des Sportvorstands steht nach SPORT1 -Informationen so gut wie fest, spätestens im Sommer soll der 50-Jährige seinen Stuhl nach zweieinhalb Jahren bei S04 räumen.

Am Freitagabend versammelten sich Hunderte Ultras vor der Geschäftsstelle und forderten den Rauswurf des gebürtigen Schwaben . Auf einem Plakat stand: "Egal ob Liga eins oder zwei, Jochen du bist nicht dabei!"

SPORT1 weiß: Der Aufsichtsrat fahndet zurzeit – noch zusammen mit Schneider – unter Hochdruck nach einem neuen Sportdirektor. Seit der Trennung von Michael Reschke ist diese Stelle vakant. Gespräche werden mit mehreren Kandidaten geführt. Drei Namen stehen indes in der engeren Auswahl.

Der Plan: Bis Mitte März will der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Dr. Jens Buchta eine Entscheidung getroffen und den neuen Mann, der Schneider kurz- bis mittelfristig beerben soll, präsentiert haben.

Mit dem Klassenerhalt rechnen sie selbst klubintern nicht mehr, die Planungen gehen beim Schlusslicht seit zwei Monaten schon voll in Richtung Zweitklassigkeit. Bis zum 1. April müssen die Lizenzunterlagen für das Unterhaus bei der DFL eingereicht werden.

In die neue Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, soll es dann ohne Schneider gehen. Die Bild berichtete gar, dass der Sportvorstand nur noch zwei Spiele auf Bewährung hat. Gehen das Match am Samstag bei Union Berlin und das Derby gegen den BVB in die Hose, soll für Schneider vorzeitig Schluss sein.